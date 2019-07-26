إنتر ميلان يُضحي بثلاثة لاعبين لضم فيدال

كشف تقرير صحفي إيطالي، أن نادي إنتر ميلان عازم على الظفر بخدمات الدولي التشيلي أرتورو فيدال لاعب خط وسط برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة إنتر ميلان تعمل حاليا على تمهيد الطريق لضم فيدال، لتدعيم خط وسط النيراتزوري.

ويستهدف أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد للنيراتزوري التعاقد مع فيدال، الذي عمل معه من قبل خلال تواجدهما في يوفنتوس.

وأشار التقرير، إلى أن إدارة إنتر ميلان سيكون عليها التضحية بـ 3 لاعبين لضم فيدال وهم بورخا فاليرو، وجواو ماريو، ورادجا ناينجولان.

يُذكر أن فيدال انضم الصيف الماضي لبرشلونة قادما من بايرن ميونخ الألماني، وقدم موسما مميزا، لكن اسمه ارتبط بقوة بالرحيل عن صفوف البلوجرانا، نظرا لوجود عدد كبير من لاعبي خط الوسط في البارسا.