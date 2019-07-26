شكرا لقرائتكم محاولة سرقة أوزيل بالسلاح الأبيض وكولاشيناتس يقاتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ ساعتين في 26 يوليو 2019 - اخر تحديث في 26 يوليو 2019 / 20:49

تعرض نجم أرسنال الإنكليزي لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل لمحاولة سرقة بالسلاح الأبيض في شمال لندن، في مشهد تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة، وظهر فيه زميله وصديقه البوسني سياد كولاشيناتس يقاتل المعتدين بيديه.



وظهر كولاشيناتس المكنى «الدبابة» في فيديو كاميرات المراقبة يقفز من سيارة مترفة رباعية الدفع يقودها أوزيل لمواجهة معتدين ملثمين، انقضّا على السيارة بدراجة نارية في منطقة غولدز غرين في العاصمة بعد ظهر الخميس، ولوّح المعتديان بالسكاكين في وجه ظهير أرسنال كولاشيناتس (26 عاماً) الذي ظهر وهو يقاتلهما بشراسة.

وأشارت صحيفة «ذي صن» إلى أن المعتديين حاولا الوصول الى سيارة أوزيل التي كانت متوقفة خارج منزل كولاشيناتس.

طارد بعدها المعتديان نحو ميل سيارة أوزيل التي توقفت لاحقاً بعد رمي الحجارة والطوب على نوافذها، وتابعت «ذي صن» أن أوزيل «المرعوب» وزوجته أمينة غولشي، ملكة جمال تركيا السابقة، نزلا من السيارة وهربا الى مطعم تركي في الشارع، حيث هبّ الموظفون لمساعدتهما ومطاردة العصابة قبل وصول الشرطة.

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وقال متحدث باسم نادي أرسنال: «كنا على اتصال مع اللاعبين، وهما بحال جيدة».

وأكدت الشرطة أنها استجابت لطلب محاولة سرقة، وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس: «ذكر أن مشتبهين على دراجات نارية حاولوا سرقة شخص يقود سيارة».

وتابع: «نجح السائق مع راكب معه بالفرار دون إصابات، وانتقلا الى مطعم في غولدز غرين حيث تحدث إليهما ضباط الشرطة».

وارتفعت حدة الاعتداءات بالسلاح الأبيض في السنوات الأخيرة في لندن. وبحسب مكتب الإحصاء الوطني، قتل 285 شخصاً بالسلاح الأبيض بين نيسان (أبريل) 2017 وآذار (مارس) 2018 في إنكلترا وويلز، وهو رقم قياسي منذ بدء نشر هذه الأرقام عام 1946.