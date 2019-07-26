شكرا لقرائتكم الزمالك يلاحق «كهربا» بعد رحيله إلى البرتغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 4 ساعات في 26 يوليو 2019 - اخر تحديث في 26 يوليو 2019 / 19:14

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور ملاحقة صانع ألعاب الفريق «الأبيض» السابق محمود عبدالمنعم «كهربا»، إذ تقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب لدى الاتحاد المصري، مطالباً بتصعيد الأزمة إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، لعدم التزام اللاعب بعقد يدعي المجلس أن كهربا وقّع عليه لمدة خمسة أعوام ويتبقى على نهايته ثلاثة أعوام، فيما ينفي اللاعب ارتباطه بأي عقد مع «القلعة البيضاء».



وكان نادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي أعلن تعاقده مع كهربا في صفقة انتقال حر لمدة موسمين حتى يونيو 2021، وقاد المفاوضات المدير الفني للفريق البرتغالي أوغستو إيناسو الذي درّب الزمالك في 2017.

بدوره، خاطب الاتحاد البرتغالي نظيره المصري بتوقيع كهربا على عقود رسمية لنادي ديسبروتيفو دي أفيس، مطالباً بإرسال البطاقة الدولية للاعب ليتسنى للنادي البرتغالي تسجيل اللاعب رسمياً في قائمته للموسم الجديد، لكن مصدراً مسؤولاً بالاتحاد المصري أكد لـ «الحياة» أن إرسال البطاقة للاتحاد البرتغالي مرهون بتأكيد اللاعب وناديه الجديد صحة العقود وعدم صحة مضمون شكوى الزمالك.