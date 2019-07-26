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شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم يرفض التوقيع على الاستغناء الخاص به.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد المصدر مقرب من محمد إبراهيم أن اللاعب تركيزه حاليا في معسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة للدوري.
وقام الزمالك بتجهيز استغناء بعض اللاعبين قبل مباراة الجونة في الجولة الثالثة والثلاثين بالدوري لارسالها لبعض الأندية التي اتفقت على ضم عدد من لاعبي الفريق استعدادا للإعلان عن الصفقات والراحلين بعد القمة 118.
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