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محمد إبراهيم يرفض التوقيع على الاستغناء الخاص به.. اعرف التفاصيل...

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جدة - عمرو شويل حرص مسؤولو نادى الزمالك، على تجهيز الاستغناء الخاص باللاعب  محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق تمهيدا لانتقال اللاعب إلى نادي المقاصة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن كشف مصدر مقرب من اللاعب إنه لم يوقع على تلك الاستغناء.

 

 

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وأكد المصدر مقرب من محمد إبراهيم أن اللاعب تركيزه حاليا في معسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة للدوري.

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وقام الزمالك بتجهيز استغناء بعض اللاعبين قبل مباراة الجونة في الجولة الثالثة والثلاثين بالدوري لارسالها لبعض الأندية التي اتفقت على ضم عدد من لاعبي الفريق استعدادا للإعلان عن الصفقات والراحلين بعد القمة 118.

 

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