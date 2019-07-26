شكرا لقرائتكم خالد الثبيتي نائباً لرئيس اللجنة المالية في "الآسيوي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين خالد الثبيتي نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، نائبا لرئيس اللجنة المالية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وكان قد عين 11 عضوا سعوديا ضمن لجان الاتحاد الآسيوي في القانونية والفنية والطبية والتسويق والحكام وكرة القدم النسائية والمسابقات والمسؤولية الاجتماعية والانضباط والأخلاق، ولجنة مراقبة أهلية المشاركة في البطولات التي أعلن عنها سابقا. ب

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