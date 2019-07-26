نتيجة مباراة الزوراء والكهرباء 1-0 في نهائي كاس العراق 2019

ملخص نتيحة مباراة الزوراء والكهرباء، في مباراة منتظرة، حيث يلتقي الزوراء ضد الكهرباء في لقاء منتظر وختام للموسم الكروي للفريقين، ويبحث كل منهما عن الختام بأفضل طريقة ممكنه بالفوز بالبطولة الاعرق بالكرة العراقية، هي لعبة منتظرة من قبل الجماهير وسوف تبدأ المباراة في السادسة بالتوقيت المحلى للعاصمة العراقية بغداد، ويسعى حكيم شاكر المدير الفني لنادي الزوراء من خلال تلك المباراة الخروج ببطولة من هذا الموسم الذي وصفه بالصعب والمرهق نظراً لمشاركة الفريق في ثلاثة بطولات، وتقديم أداء جيد، لكنه يسعى لتصحيح المسار بالفوز بالبطولة.

فيما اكد عباس عطية المدير الفني لنادي الكهرباء أن فريقه لم يصل إلي المباراة النهائية بالصدفة، مؤكداً انه تأهل مستحق للاعبين والجهاز الفني والجماهير التي تدعمه، بناء على ما قدمه الفريق خلال تلك البطولة في الأدوار السابقة، وأكد ان مواجهة الزوراء الفريق الأكثر حصولاً على البطولات المحلية والذي يمتلك شعبية كبيرة، ليست بالسهله، لكنه متأكد من قدرة فريقه على تقدم المفاجأة.

نتيجة مباراة الزرواء والكهرباء