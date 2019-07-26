الزوراء يحقق الفوز على الكهرباء بهدف في نهائي كاس العراق

ملخص مباراة الزوراء والكهرباء في نهائي كاس العراق 2019، حيث يلعب كلاً من الفريقين المباراة الحاسمة في الموسم الكرو العراقي الطويل اليوم من اجل تحديد لقب البطولة الثانية من حيث القوى بدولة العراق، ويسعى كل فريق من أجل أسعاد جماهيره خلال تلك المواجهة المرتقبة فكونوا متابعين معنا.

تبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة بتوقيت دولة العراق والمملكة العربية السعودية، السادسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ويتم نقل المباراة على العديد من القنوات ولعل أبرزها فضائياً قناة قناة الرياضية العراقية HD وقناة الكأس القطرية، ويعلق على اللقاء كلاً من المعلق-محمد السعدي عبر قناة الكاس والمعلق الرياضي رعد ناهي عبر الرياضية العراقية.

وسيسعى كلاً من الفريقين لحسم اللقب المنتظر من أجل أسعاد جماهيرهم ومن المتوقع حضور جماهيري على ملعب الشعب الدولي الذي يستضيف اللقاء اليوم، ويسع الملعب لحضور 45 ألف متفرج، وهو أحد أعرق الملاعب العراقية وأفضلهم، لذلك ينتظر محبي كرة القدم العراقية داخل العراق وخارجها مباراة مليئة بالنديه والحماس من الفريقين

نتيجة مباراة الزرواء والكهرباء