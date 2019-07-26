المبركاتو الصيفي.. محمد نجيب ينتقل للجونة.. وإسلام جابر في ميت عقبة.. وقفشة يشعل الصراع بين الأهلى والزمالك

أحمد أبو عقيل

اقترب محمد نجيب مدافع الأهلي من الانتقال لفريق الجونة خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما أتفق مدافع الأحمر مع النادي الساحلي على جميع التفاصيل تقريباً.

وحصل نجيب على الضوء الأخضر من الأهلي بالرحيل عن الفريق بعد سنوات طويلة من اللعب في القلعة الحمراء خاصة وأن الفترة الماضية شهدت غياب نجيب عن المشاركة مع الفريق لأسباب فنية.

وتلقي نجيب عدة عروض من أندية محلية أبرزها من طنطا قبل أن يطلب الجونة ضم اللاعب ورحّب الأخير بعرض النادي الساحلي ومن المقرر أن تتم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديداً بعد إنتهاء الموسم المحلي رسمياً بمواجهة الزمالك.

ويلتقي الاهلي مع الزمالك في الثامنة من مساء بعد غد ، الأحد، في ختام بطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأحمر بالفوز على المقاولون العرب 3/1 في الجولة الماضية مساء أمس الأول ، الأربعاء.

قفشة يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

اقترب محمد نجيب مدافع الأهلي من الانتقال لفريق الجونة خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما أتفق مدافع الأحمر مع النادي الساحلي على جميع التفاصيل تقريباً.

وحصل نجيب على الضوء الأخضر من الأهلي بالرحيل عن الفريق بعد سنوات طويلة من اللعب في القلعة الحمراء خاصة وأن الفترة الماضية شهدت غياب نجيب عن المشاركة مع الفريق لأسباب فنية.

وتلقي نجيب عدة عروض من أندية محلية أبرزها من طنطا قبل أن يطلب الجونة ضم اللاعب ورحّب الأخير بعرض النادي الساحلي ومن المقرر أن تتم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديداً بعد إنتهاء الموسم المحلي رسمياً بمواجهة الزمالك.

ويلتقي الاهلي مع الزمالك في الثامنة من مساء بعد غد ، الأحد، في ختام بطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأحمر بالفوز على المقاولون العرب 3/1 في الجولة الماضية مساء أمس الأول ، الأربعاء.

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محمد إبراهيم : انا مش للتبادل

أخطر محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، مسئولى النادى الأبيض، رفضه الدخول في صفقات تبادلية في الفترة الحالية للرحيل عن النادي الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية.

وتلقى محمد إبراهيم تأكيدات من وكلاء اللاعبين إن الزمالك يسعى لضم الغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة في صفقة تبادلية مع النادى الأبيض تقضى بانتقاله إلى الفريق الفيومى وهو ما رفضه اللاعب بشكل نهائى وقال للوكلاء إنه لن ينتقل فى أية صفقات تبادلية.

وكان محمد ابراهيم تلقى عرضا من نادي الفجيرة الإماراتي في الفترة الماضية إلا إنه تعثر انتقاله للنادى الإماراتى كما تلقى عددا من العروض المحلية أبرزها من الإسماعيلى كما أن مسئولو المقاصة قد أوضحوا موقفهم بشكل رسمى خلال الفترة الماضية إنه لن يوافق على دخول أنطوى فى صفقة تبادلية مع الزمالك وإنه سيتم الحصول على مقابل مالى لحسم الصفقة دون إدخال أية لاعبين فى الصفقة.

أخطر محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، مسئولى النادى الأبيض، رفضه الدخول في صفقات تبادلية في الفترة الحالية للرحيل عن النادي الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية.

وتلقى محمد إبراهيم تأكيدات من وكلاء اللاعبين إن الزمالك يسعى لضم الغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة في صفقة تبادلية مع النادى الأبيض تقضى بانتقاله إلى الفريق الفيومى وهو ما رفضه اللاعب بشكل نهائى وقال للوكلاء إنه لن ينتقل فى أية صفقات تبادلية.

وكان محمد ابراهيم تلقى عرضا من نادي الفجيرة الإماراتي في الفترة الماضية إلا إنه تعثر انتقاله للنادى الإماراتى كما تلقى عددا من العروض المحلية أبرزها من الإسماعيلى كما أن مسئولو المقاصة قد أوضحوا موقفهم بشكل رسمى خلال الفترة الماضية إنه لن يوافق على دخول أنطوى فى صفقة تبادلية مع الزمالك وإنه سيتم الحصول على مقابل مالى لحسم الصفقة دون إدخال أية لاعبين فى الصفقة.

إسلام جابر في الزمالك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لإسلام جابر صانع ألعاب الزمالك الجديد فى مدرجات الأهلى، بعد انتقاله إلى القلعة البيضاء بشكل رسمى من مصر المقاصة لمدة خمس مواسم مقبلة.

إسلام جابر سبق وخاض جزء من مباراة ودية مع الشرقية للدخان أمام الأهلى فى 2016 وقام بالتقاط صور تذكارية فى ملعب التتش وبدأ مسيرة ناجحة بعد ذلك بالانتقال إلى مصر المقاصة ثم لعب قضى الموسم المنقضى معارا إلى الداخلية وتألق مع الفريق وانضم للمنتخب الوطنى.

وتواجد إسلام جابر فى مقر نادى الزمالك فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة وقام بالتوقيع على عقود انضمامه إلى القلعة البيضاء فى حضور مسئولى المقاصة بعد الموافقة بشكل رسمى على انتقاله إلى قلعة ميت عقبة ونستعرض فى التقرير التالى مجموعة من صور اللاعب خلال مسيرته.