كونتي يطالب إنتر ميلان بالاتجاه للخطة (ب) لتعويض فشل مفاوضات لوكاكو

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كشفت تقارير إعلامية بأن إدارة إنتر ميلان الإيطالي تواجه صعوبة كبيرة في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بسبب المطالب المالية الكبيرة التي تشترطها إدارة الأخير للتنازل عن اللاعب.

و رغم ان لوكاكو يعتبر الهدف الأساسي للمدرب الإيطالي انطونيو كونتي منذ توليه الجهاز الفني للفريق ، إلا ان تعنت إدارة مانشستر يونايتد قد يدفع بإدارة الإنتر الى صرف النظر عنه و التفكير في خيارات هجومية أخرى.

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وفي هذا السياق، طالب كونتي من إدارة الإنتر تعويض صفقة لوكاكو بالتعاقد مع مهاجمين اثنين ، وذلك من خلال ضم البوسني إدين دزيكو (33 عاماً) مهاجم نادي روما الإيطالي ، و البرتغالي رفائيل لياو (20 عاماً) مهاجم نادي ليل الفرنسي ، حيث يتمتع الأول بخبرة كبيرة ، بينما لا يزال الثاني في بداية إنطلاقته الكروية ، حيث سيكون بالإمكان حسم صفقتيهما على اعتبار انهما ستكلفان خزينة النادي ما يقارب من 60 مليون يورو على اقصى تقدير.

هذا وتبقى إدارة الإنتر تترقب القرار الأخير لإدارة مانشستر يونايتد حيال مستقبل لوكاكو ، وذلك بعدما تقدمت بعرض مالي قيمته 70 مليون يورو ، في وقت تطالب إدارة النادي الإنكليزي بـدفع 80 مليون يورو .

يشار الى أن تقارير إعلامية قد أشارت الى أن إدارة مانشستر يونايتد تتجه لمنح موافقتها على رحيل لوكاكو خلال الايام القليلة القادمة ، على اعتبار ان اللاعب لم يعد مرغوبا فيه بقلعة "الأولد ترافورد" بعدما خرج من حسابات المدرب النرويجي اولي غونار سولسكاير.