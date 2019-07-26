فيراري الأسرع في التجارب الحرة لجائزة ألمانيا الكبرى

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



هيمن فريق فيراري وسط درجة حرارة مرتفعة على فترتي التجارب الحرة لجائزة المانيا الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم في الفورمولا واحد، الجمعة على حلبة هوكنهايم، لكن الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة وهطول الأمطار لن يجعل مهمة سكوديريا سهلة في التجارب الرسمية السبت.

وحسم الألماني سيباستيان فيتل الساعي إلى التصالح مع جماهيره وتعويض الخطأ الذي ارتكبه العام الماضي بعدما كان قريبا من التتويج بالسباق، جولة التجارب الأولى التي تخطت 30 درجة في الهواء و45 درجة على الحلبة البالغة مساحتها 4,574 كلم، بتسجيله 1:14.013 دقيقة (خاض 21 لفة) أمام زميله في الفريق الإيطالي شارل لوكلير من موناكو (1:14.268 د بعد 25 لفة).

وجاء سائق مرسيدس متصدر الترتيب العام وبطل العالم 5 مرات آخرها في الموسمين الأخيرين البريطاني هاميلتون ثالثا بتسجيله 1:14.315 دقيقة (32 لفة) أمام سائق ريد بول هوندا الهولندي ماكس فيرشتابن (1:14.330 د بعد 28 لفة)، فيما حل سائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس خامسا بزمن 1:14.660 دقيقة (28 لفة).

وكان فيتل، بطل العالم أربع مرات، أهدر العام الماضي على حلبة هوكنهايم فرصة الفوز بسباق بلاده بعدما ارتكب خطأ فادحا تحت الامطار ادى الى خروج سيارته عن المسار واصطدامها بالحائط وهو في الصدارة، مانحا على طبق من ذهب المركز الاول لمنافسه هاميلتون.

مذذاك، لم يحرز فيتل سوى لقب جائزة بلجيكا الكبرى في 26 آب/أغسطس 2018، وهو يمر حاليا بأسوأ فترة في مسيرته في الفئة الاولى اذ لم يفز منذ 18 سباقا على التوالي، كما عليه أن يتعايش مع مرارة احتلاله للمركز الرابع في ترتيب السائقين وتأخره بفارق 100 نقطة عن هاميلتون المتصدر (223 مقابل 123).

وانتزع لوكلير صدارة الجولة الثانية بزمن 1:13.449 دقيقة (33 لفة) أمام فيتل (1:13.573 د من 30 لفة) وسائقي مرسيدس هاميلتون (1:13.595 د من 30 لفة) وبوتاس (1:14.111 د من 30 لفة)، فيما جاء فيرشتابن خامسا (1:14.133 د من 23 لفة).

Advertisements

ومع ذلك، لا تعطي هذه النتائج سوى القليل من الدلائل حول نتيجة التجارب الرسمية المقررة السبت والسباق الأحد.

ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 30 درجة مئوية بالاضافة إلى احتمال عواصف رعدية من شأنها أن تحدم فريق الأسهم الفضية الذي عانى في جائزة النمسا الكبرى أواخر حزيران/يونيو من مشاكل تبريد السيارة، ما اتاح لفيرشتابن احراز المركز الأول.

ومن المتوقع أن تعتمد مرسيدس نظام تبريد جديد بعدما اثبت القديم فشله على حلبة "ريد رينغ" النمساوية، والدخول بمنافسة مع فيراري وريد بول على مراكز الشرف، رغم صعوبة التكهن بهوية فائز غير هاميلتون او زميله بوتاس الفائز بسباقين هذا العام (استراليا وأذربيجان).

ويتصدر هاميلتون بفارق 39 نقطة عن بوتاس.