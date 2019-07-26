الأسطورة لندل يقرر وقف تعاونه مع الالماني زفيريف

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



قرر أسطورة كرة المضرب الأميركي إيفان لندل وقف تعاونه مع النجم الألماني الواعد ألكسندر زفيريف المصنف خامسا عالميا والذي يشرف على تدريبه منذ عام بحسب بيان أرسله الجمعة وكيل أعمال النجم الأميركي السابق لوكالة فرانس برس.

وقال لندل في البيان "أنا أؤمن بأن ساشا لا يزال شابا جدا. أعتقد أنه سيصبح لاعبا رائعا. لكن المشاكل البعيدة عن الرياضة التي يعاني منها في الوقت الحالي تمنعني من العمل بالطريقة التي أرغب بها"، مضيفا "أتمنى له الأفضل في المستقبل".

وتدهورت العلاقة بين الرجلين مؤخرا حيث انتقد اللاعب الألماني البالغ من العمر 22 عاما، عدم التزام مدربه.

وقال زفيريف في مؤتمر صحافي على هامش دورة هامبورغ الألمانية الدولية "أحيانًا أذهب إلى الملاعب لأتدرب لمدة ساعتين، لكن لمدة نصف ساعة سيحدثني كيف لعب الغولف بالأمس. بالإضافة إلى ذلك، يملك لندل كلبا جديدا يقضي معه الكثير من الوقت".

Advertisements

وبعد خروجه من الدور الأول ببطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، نصح لندل زفيرف "بالتركيز أكثر على كرة المضرب".

وقال ليندل المتوج بـ94 لقبا في مسيرته الاحترافية بينها ثمانية ألقاب في الغراند سلام "فيما يتعلق بأخلاقيات عملي، فأنا واثق تماما من أن سجلي يتحدث عني".

تحت قيادة لندل، توج زفيريف في نهاية الموسم الماضي ببطولة الماسترز الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم، وهو اللقب الكبير في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

وسبق للندل، البالغ 59 عاما والذي تصدر تصنيف اللاعبين 270 أسبوعا خلال مسيرته كلاعب، أن أشرف على البريطاني أندي موراي، الفائز بثلاثة ألقاب في الغراند سلام، في مناسبتين (2012-2014 و2016-2017)، ونجح الأخير خلال هذه الفترة في إحراز لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى (2012 في فلاشينغ ميدوز الأميركية) وتصدر ترتيب المحترفين (2016).