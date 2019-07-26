شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الزمالك يُمهد انتقال محمد إبراهيم للمقاصة بالاستغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهز مسؤولو نادي الزمالك، الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق تمهيدا لانتقال اللاعب إلى نادي المقاصة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن كشف مصدر مقرب من اللاعب إنه لم يوقع على تلك الاستغناء.

وأكد مصدر مقرب من محمد إبراهيم أن اللاعب تركيزه حاليا في معسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة للدوري.

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وقام الزمالك بتجهيز استغناء بعض اللاعبين قبل مباراة الجونة في الجولة الثالثة والثلاثين بالدوري لارسالها لبعض الأندية التي اتفقت على ضم عدد من لاعبي الفريق استعدادا للإعلان عن الصفقات والراحلين بعد القمة 118.