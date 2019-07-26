شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر لـ" تايم سبورت " : لابد من بيع متولى لاستفادة الإسماعيلى مادياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف خضر المدرب العام لفريق الاسماعيلى السابق أنه لابد من الاستفادة المادية من بيع محمود متولى مدافع الفريق و أبرام صفقات قوية للدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للظهور بشكل جيد فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .

وأوضح أشرف خضر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أن محمود متولي عقده ينتهي مع الاسماعيلي مع نهاية الموسم المقبل ، مشيراً إلى أن متولي له الحق التوقيع لأي نادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وعلي ادارة الدراويش الاستفادة مادياً ببيعه خلال الميركاتو الصيفي .

وأكد خضر، أن موقف محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلى يختلف عن متولي، مشيراً إلى أن عواد باقي في عقده سنتين، ولابد من استمراراه مع الفريق الموسم المقبل لحاجة الفريق له.

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وأشار أشرف خضر أن بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم شهدت صعوبة كبيرة بسبب كثرة الأزمات والأحداث الذى مرت بكل فريق والأهلى تمكن من صناعة أنجاز بحصد درى البطولة الـ41 فى تاريخه.