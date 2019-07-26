رياضة | رئيس ريال مدريد لـ "زيدان": الصفقة التي تُريدها مُستحيلة!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد لـ "زيدان": الصفقة التي تُريدها مُستحيلة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد صدمة جديدة من فلورنتينو بيريز بشأن صفقات فترة الميركاتو الصيفي الحالية.

وذكرت شبكة "ESPN" الإسبانية، أن مصادر مقربة من النادي الملكي أكدت أن بيريز أخبر زيدان في اجتماع سري أن التعاقد مع بول بوجبا أشبه بالمستحيل.

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وكان زيدان قد طلب ضرورة التعاقد مع بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد إلا أن النادي الانجليزي متمسك باستمرار لاعبه الفرنسي في صفوف الفريق.

وربطت الصحف الإسبانية اسم الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام بريال مدريد وأنه الخطة "ب" التي سيلجأ لها الملكي حال فشل ضم بوجبا.

وتعاقد ريال مدريد مع 5 صفقات حتى الآن في الميركاتو الصيفي؛ حيثُ تم التعاقد مع إيدين هازارد وإيدير ميليتاو ورودريجو ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي.