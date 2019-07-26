رياضة | عاجل.. الزمالك يقرر الاستغناء عن نجم الفريق (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يقرر الاستغناء عن نجم الفريق (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الاستغناء عن قائد الفريق محمد إبراهيم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحصل "الخليج 365 الرياضي" على صورة من الاستغناء الخاص باللاعب والذي سينضم إلى مصر المقاصة تحت القيادة الفنية لمدرب القلعة البيضاء الأسبق أحمد حسام ميدو.

Advertisements

وكانت جماهير الزمالك في لقاء الإسماعيلي بالدوري شنت هجوما كبيرا على اللاعب وطالبته بالرحيل، ليرد اللاعب بأنه سيرحل خلال الفترة المقبلة.