رياضة | محمد الشناوي.. هل يحتاج أستون فيلا إلي حارس مرمي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الشناوي.. هل يحتاج أستون فيلا إلي حارس مرمي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداولت المواقع في الآيام الأخيرة أخبار عن رغبة نادي أستون فيلا الأنجليزي في التعاقد مع حارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي ليزامل كلًا من أحمد المحمدي وتريزيجيه المنضم حديثًا إلي النادي، لكن هل حقًا يحتاج أستون فيلا إلي حارس مرمي!

نادي أستون فيلا يمتلك ثلاث حراس مرمي، الأول هو أوريان نيلاند حارس مرمي منتخب النرويج والذي حرس مرمي أستون فيلا حتي منتصف الموسم حيث تعرض إلي إصابة بتمزق في وتر أخيل مما ابعده عن المباريات حتي نهاية الموسم، لكنه عاد إلي المشاركة التدريبات في فترة البري سيزون الحالية لكنه لم يشارك في أي مباراة ودية حتي الآن.

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ولتعويض إصابة نيلاند في منتصف الموسم تعاقد أستون فيلا في شهر يناير مع حارس مرمي منتخب كرواتيا لوفري كالينيتش والذي شارك كأساسي حتي تعرض لأصابة تحول بعدها إلي خارس بديل ثم تعرض لأصابة آخري ابعدته عن المباريات باقي الدوري حتي عاد إلي مقاعد البدلاء من جديد في أخر مباراة في الدوري وفي دورة "البلاي أوف" كما شارك مع الفيلا في مباريات البري سيزون التحضيرية للموسم الجديد.

أما أثناء تواجد كالينيتش علي مقاعد البدلاء كان يحرس مرمي أستون فيلا الحارس الأنجليزي جيد ستير والذي قدم مردود مميز للغاية وتألق في دورة "البلاي اوف" وقاد أستون فيلا إلي البريميرليج من جديد ليستحق ثقه جماهير الفيلا، كما شارك في مباريات البري سيزون، أما أثناء غياب كالينيتش للاصابة كان يتواجد علي مقاعد البدلاء الحارس المونتنيجري ماتيجا ساركيس والذي قررت إدارة أستون فيلا إعارته في نهاية الموسم إلي فريق ليفينجستون.

حارسان دوليان، وثالث صعد بالفريق إلي البريميرليج، ورابع في الإعارة هي محصلة مركز حراسة المرمي في نادي أستون فيلا، فهل مع كل هؤلاء الحراس يحتاج النادي إلي حارس مرمي جديد؟! ربما قد يسعي أستون فيلا إلي حارس جديد، لكنه بالتأكيد لن يكون حارس مرمي من خارج الدوري الأنجليزي يحتاج إلي التأقلم والتعود علي أجواء البريميرليج، الأغلب ان أستون فيلا إذا دخل الميركاتو الصيفي للتعاقد مع حارس مرمي سيكون من داخل الدوري الأنجليزي وربما الخيار يقع علي هيتون حارس مرمي بيرنلي أو جاك بوتلاند حارس مرمي ستوك سيتي، أما الأخبار التي تربط بين محمد الشناوي بنادي أستون فيلا ربما تكون طبيعية بسبب تعاقد النادي مع لاعب مصري منذ أيام "تريزيجيه" بالأضافة لتواجد قائد المنتخب الوطني المحمدي مع الفريق منذ عامين ومالك النادي المصري ناصف ساويرس، لكنها لا تتعدي مجرد أخبار لا تلامس الواقع.