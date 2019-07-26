رياضة | الفيوم يعلن فسخ تعاقده مع مجدي طلبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيوم يعلن فسخ تعاقده مع مجدي طلبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي الفيوم عن فسخ التعاقد مع مجدي طلبة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قبل أيام من إنطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".

وكانت العلاقة بين مسئولو النادي الفيومي والمدير الفني قد وصلت إلى طريق مسدود، بسبب الخلافات في وجهات النظر بشأن اللاعبين الجدد المقرر التعاقد معهم.

ويدرس مجلس إدارة الفيوم التعاقد مع مدير فني جديد خلال المرحلة المقبلة، ليتولى المهمة، خلفا لطلبه، وجهازه المعاون.