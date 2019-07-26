رياضة | مدير فني القومي: نسعى لتكوين فريق قادر على تحقيق الطموحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير فني القومي: نسعى لتكوين فريق قادر على تحقيق الطموحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حاتم حسن المدير الفني للفريق الأول بالنادي القومي، أن فترة الإعداد الأولى للفريق شهدت إنتظام جميع اللاعبين القدامى و الجدد، على ملعب فريق مياة القاهرة، وهو مؤشر جيد للظهور بشكل مختلف في الموسم الجديد.

وأشار المدير الفني أن الأسبوع الأول شهد تهيئة الجميع لبداية فترة الإعداد، بجانب إجراء القياسات و الكشف الطبي.

وأشاد حسن بالصفقات الجديدة مع اللاعبين القدامى، مؤكدا على ثقته الكبيرة في مجموعة اللاعبين والوصول لمستوي مميز بعد انتهاء فترة الإعداد، لتحقيق طموح و أهداف تناسب المرحلة الجديدة لظروف ابتعاد العديد من اللاعبين بعد إنهاء التفاوض و هذه الظروف خارجة عن إرادتة نظرا لتغيير الإدارة.

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كما أكد أنه لا مجال للاختبارات داخل الفريق الأول للقومي هذا الموسم لأننا نحتاج لنوعية لاعبين يمتلكوا الشخصية و القدرات و لهم إنجازات سابقة و مستوي اعمار مناسب، موضحا أنه علي ثقة كبيرة في بناء فريق يمتلك الشخصية، لتحقيق طموح القومي خلال السنوات القليلة القادمة .

و أشاد حاتم حسن بالدور الكبير الذي يبذله محمد جمال المشرف العام، لما يتمتع به من فكر كروي كبير و إدارة رياضية محترفة و بجانب تواجد محمد عباس مدير الكرة، ياسر سمير المدير التنفيذي لشركة يوسبورت التى ترعى الفريق.

وأكد انه سعيد الحظ هذا الموسم لوجود جهاز فني وإداري و طبي علي أعلي مستوي وأنه علي ثقة كبيرة في الجميع هذا الموسم.

وإختتم تصريحاتة بتوجيه الشكر لشركة بيتا سبورت برئاسة المهندس نادر عبد السلام الذي بذل مجهود غير عادي لتأسيس كيان القومي الكبير علي مدار سنتين، كما توجه بالشكر لجميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وجميع اللاعبين السابقين، سولء أصحاب إنجاز الصعود في الموسم قبل الماضي، وإنجاز البقاء بالموسم الماضي.