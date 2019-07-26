رياضة | برشلونة يمنح الوقت لميسي لتجديد تعاقده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يمنح الوقت لميسي لتجديد تعاقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، الضغط على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد تعاقده بالمرحلة المقبلة.

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وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" أن برشلونة ترغب في تجديد عقد ميسي بعقد طويل الأمد ولكنها في نفس الوقت، ستجعل ميسي هو من يحدد وقت التفاوض لتجديد تعاقده.

وكان ميسي جدد تعاقده الأخير مع برشلونة، خلال عام 2017 الماضي وينتهي 2021 بوجود شرط جزائي قدره 700 مليون يورو.