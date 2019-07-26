رياضة | قبل معركة القمة المنتظرة.. رحلة في عقل لارساتي وجلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل معركة القمة المنتظرة.. رحلة في عقل لارساتي وجلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره الزمالك، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين، لبطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا، على ملعب برج العرب.

الجدير بالذكر أن المارد الأحمر، قد تمكن من حسم لقب الدوري هذا العام (برصيد 77 نقطة)، بعدما حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على حساب المقاولون العرب، ليحقق لقبه الواحد والأربعون على صعيد بطولات الدوري، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، الزمالك، برصيد 12 بطولة فقط.

ويدخل الفريق الأحمر هذه المباراة أمام الفارس الأبيض، منتشيًا بالفوز ببطولة الدوري، ويأمل في تحقيق الفوز لتأكيد أحقيته باللقب، بينما سيهدف الزمالك لإرضاء جماهيره وتحقيق الفوز على الأهلي، خاصة أن الأبيض قدم مشوارًا مميزًا على مدار الموسم.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" لمحة موجزة لتكتيك المدير الفني لفريق الأهلى، الأوروجوياني مارتن لاسارتي، ونظيره فريق الزمالك، بقيادة خالد جلال، قبل مواجهة القمة، على النحو التالي:

*لاسارتي :

تولى مارتن لاسارتى تدريب الأهلى بعد إقالة الفرنسى باتريس كارتيرون، ويعتمد المدرب الأوروجوياني على طريقة لعب (4 / 2 / 3 / 1)، ويجيد توظيف اللعب بشكل جيد داخل الملعب، ويركز فى أسلوبه الخططى على التمرير القصير لمنح فريقه الاستحواذ واللعب من لمسة واحدة لسرعة نقل الكرة من الخلف إلى الأمام وفتح الجناحين على مصراعيهم، من أجل منح فرصة للقادمين من الخلف فى اختراق دفاع المنافسين أو استغلال المساحات الموجودة فى خلف ظهيرى الجنب للفرق المنافسة.

وسيكون تشكيل الأهلي امام الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - معلول. خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية- حمدى فتحى. Advertisements الوسط الهجومي: صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات. الهجوم الصريح: أزارو.

*جلال :

تولى خالد جلال المهمة الفنية للزمالك، بعد إقالة السويسري كريستيان جروس، ويعتمد جلال على اللاعبين أصحاب المهارات والمهام الهجومية، ويستبعد اللاعبين أصحاب الواجبات الدافعية "البحتة" الذي يؤثرون على الفريق في الهجمات.

ويميل جلال اللعب بطريقة (4-2-3-1) وأحيانًا يلجأ لطريقة لعب (4-3-3) حسب ظروف الفريقاالمنافسـ ويعتمد بشكل كبير علي لاعبي وسط الملعب الذين يجدون أداء الأدوار الهجومية أكثر من الدفاعية يجانب اللعب الاعتماد على لاعب وحيد في مركز المهاجم الصريح، ويهتم بالعامل النفسي والناحية المعنوية ويكون مرحًا أحيانًا وجادًا طبقًا للموقف لفرض حالة من الانضباط والالتزام داخل الفريق.

وسوف يكون تشكيل الزمالك أمام الاهلي على النحو التالي :

حراسة المرمى: عماد السيد.