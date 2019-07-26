رياضة | ناصر الخليفي يصدم رئيس برشلونة بشأن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناصر الخليفي يصدم رئيس برشلونة بشأن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الجمعة، عن الحديث الذي دار بين جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بشأن نيمار جونيور.

وقالت قناة "Gol" الإسبانية، أن بارتوميو اِتصل بالخليفي وسأله عن نيمار فكان الرد كالآتي: "البرازيلي ليس للبيع".

Advertisements

كما أبلغ رئيس برشلونة نظيره في باريس بأن النادي الكتالوني مهتم بالتعاقد مع نيمار وإنهم يريدون أن يكونوا أول من يعرف ما إذا كان البرازيلي للبيع وتحت أي ظروف.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن نيمار تلقى وعداً من إدارة النادي الباريسي يسمح له بالرحيل حال وجود عرض مناسب.

وانضم نيمار للعب في صفوف باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة في 2017 بعد دفع الشرط الجزائي والبالغ قيمته 222 مليون يورو.