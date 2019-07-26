رياضة | محمد هاني بعد التتويج بالدوري: قاتل من أجل حلمك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد هاني بعد التتويج بالدوري: قاتل من أجل حلمك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمد هانى لاعب النادى الأهلي ، بنشر صورة على موقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابه الشخصي علي " تويتر"، عقب مشاركته مع فريقه أمام المقاولون العرب ، والتى تغلب فيها الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلق علي الصورة "قاتل من أجل حلمك".

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ونجح المارد الأحمر فى حسم لقب بطولة الدورى الممتاز ، بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعت بينهما فى الجولة آل 33 من الدورى الممتاز.

ويدخل الأهلي فى معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة الزمالك مساء الأحد المقبل ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، ضمن منافسات الجولة آل 34 والأخيرة فى عمر الدوري.