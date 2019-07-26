رياضة | القمة 118.. الأهلي يتفوق علي الزمالك بالطول والعرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القمة 118.. الأهلي يتفوق علي الزمالك بالطول والعرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه الأنظار الأحد المقبل في الثامنة مساءًًا لاستاد برح العرب بالأسكندرية لمتابعة لقاء القمة رقم 118 بين الزمالك والأهلي في ختام مباريات الدوري لهذا الموسم. تعتبر مواجهات قطبي الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك من المباريات الهامة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وتقابل الأهلي مع الزمالك في 233 مباراة بمختلف البطولات المحلية والإفريقية، حقق المارد الأحمر الفوز في 99 مباراة، مقابل 57 إنتصارًا للفارس الأبيض، وحسم التعادل نتيجة 77 مباراة بينهما.

سجل الأهلي 338 هدفًا خلال مباريات القمة، بينما سجل الزمالك 247 هدفًا في الشباك الحمراء.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية بالتفصيل الآن في جميع المسابقات المحلية والأفريقية حتى الآن:-

* الدوري المصري :

تقابل الأهلي والزمالك في 117 مباراة في الدوري. فاز الأهلي في 43 مباراة وفاز الزمالك في 26 مباراة وتعادلا في 48 مباراة، سجل المارد الأحمر 143 هدف في مرمى الزمالك حتى الآن، بينما سجل الزمالك 100 هدف في مرمى الاهلي حتى الآن.

* كأس مصر :

تقابل الأهلي والزمالك في 31 مباراة في كأس مصر. فاز الأهلي في 16 مباراة وفاز الزمالك في 10 مباراة وتعادلا في 6 مباريات، سجل الأهلي 57 هدف في مرمى الزمالك حتى الآن، بينما سجل الزمالك 46 هدف في مرمى الاهلي حتى الآن.

* كأس السوبر المصري :

تقابل الأهلي والزمالك في 5 مباريات في كأس السوبر المصري. فاز الأهلي في مبارتين ولم يفز الزمالك في أية مباراة وتعادلا في 3 مباريات، سجل الأهلي 5 أهداف في مرمى الزمالك حتى الآن، بينما سجل الزمالك هدفين في مرمى الاهلي حتى الآن.

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* دوري أبطال أفريقيا :

تقابل الأهلي والزمالك في 8 مباريات في دوري أبطال أفريقيا. فاز الأهلي في 5 مباريات ولم يفز الزمالك في أية مباراة وتعادلا في 3 مباريات، سجل الأهلي 15 هدف في مرمى الزمالك حتى الآن، بينما سجل الزمالك 8 أهداف في مرمى الاهلي حتى الآن.

* كأس السوبر الأفريقي :

تقابل الأهلي والزمالك في مباراة واحدة في كأس السوبر الأفريقي، فاز بها الزمالك وسجل خلالها هدف وحيد.

* دوري منطقة القاهرة:

تقابل القطبين في 42 مباراة ببطولة دوري منطقة القاهرة، فاز الأهلي في 21 مباراة، مقابل 9 إنتصارات للزمالك، وحسم التعادل نتيجة 12 مباراة، سجل الأحمر 80 هدفًا مقابل 51 هدفًا للفارس الأبيض.

* كأس السلطان حسين:

التقي الفريقين في 6 مباريات ببطولة كأس السلطان حسين، فاز الزمالك في 3 مباريات، مقابل انتصار وحيد للأهلي، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، سجل "أبناء التتش" 6 أهداف، مقابل 9 أهداف للفارس الأبيض.

* مباريات ودية:

جمعت 23 مباراة ودية بين الأهلي والزمالك طوال تاريخهما، فاز المارد الأحمر في 11 مباراة، مقابل 8 إنتصارات للفارس الأبيض، وانتهت 4 مباريات بالتعادل، سجل الأهلي 32 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا.