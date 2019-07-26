غوارديولا يفتح الباب أمام ضم ألفيش لسيتي

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الإسباني جوسيب غوارديولا

فتح الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، الباب أمام ضم الظهير الأيسر البرازيلي داني ألفيش الذي يبقى بدون ناد بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن غوارديولا لا يزال مهتمًا بضم ألفيش، كحل قصيرالمدى لفريقه في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن اتمام انتقال ألفيش إلى سيتي، مرهون بمغادرة مواطنه دانيلو للفريق، حيث اهتمت عدة أندية في الدوري الإيطالي بضمه، في الوقت الذي يرغب فيه اللاعب بعدد دقائق أكثر للمشاركة.

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وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها الصحيفة: نحن نعلم مثل باقي الأندية الكبيرة، وضع ألفيش".

وأضاف:"إنه لاعب مدهش وشخص استثنائي، ولكننا نملك ظهيرين مذهلين لذلك يبقى الأمر على ماهو عليه".

وكان سيتي فاز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخه، الموسم المنقضي، بعدما أنهى المسابقة في المركز الأول برصيد 98 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف ليفربول.