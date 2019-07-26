الان تتابع تفاصيل «هجوم السكاكين» على نجمي أرسنال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تعرض نجم أرسنال الإنجليزي لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل لمحاولة سرقة بالسلاح الأبيض، الخميس، شمالي لندن، في مشهد تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة وظهر فيه زميله وصديقه البوسني سياد كولاشيناتس يقاتل المعتدين بيديه.

وظهر المدافع القوي المكنى “الدبابة” في فيديو كاميرات المراقبة يقفز من سيارة رباعية الدفع يقودها أوزيل، لمواجهة معتدين ملثمين انقضوا على السيارة بدراجة نارية في منطقة غولدز غرين، بعد ظهر الخميس.

ولوح المعتديان بالسكاكين في وجه ظهير أرسنال كولاشيناتس (26 عاما) الذي ظهر وهو يقاتلهما بشراسة.

وأشارت صحيفة “صن” البريطانية إلى أن اللصوص حاولوا الوصول إلى سيارة أوزيل التي كانت متوقفة خارج منزل زميله، وطارد بعدها المعتديان لنحو ميل السيارة التي توقفت لاحقا بعد رمي الحجارة والطوب على نوافذها.

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وتابعت “صن” أن أوزيل “المرعوب” وزوجته أمينة غولشي ملكة جمال تركيا السابقة، نزلا من السيارة وفرا إلى مطعم تركي في الشارع، حيث هب الموظفون لمساعدتهما ومطاردة العصابة قبل وصول الشرطة.

وقال متحدث باسم نادي أرسنال: “كنا على اتصال مع اللاعبين وهما بحال جيدة”، فيما أكدت الشرطة أنها استجابت لطلب محاولة سرقة.

وقال متحدث باسم الشرطة لـ”فرانس برس”: “ذكر أن مشتبهين على دراجات نارية حاولوا سرقة شخص يقود سيارة. نجح السائق مع راكب معه بالفرار دون إصابات وانتقلا إلى مطعم في غولدز غرين حيث تحدث إليهما ضباط الشرطة”، مؤكدا أنه “لم تقع اعتقالات والتحقيقات مستمرة”.

وانضم الصديقان كولاشيناتس وأوزيل إلى لائحة من لاعبي كرة القدم الذين استهدفوا في شوارع لندن، إلى جانب أندي كارول لاعب وستهام يونايتد السابق الذي تعرض لتهديد بالسلاح عام 2016 عندما كان في طريقه إلى منزله بعد التمارين.

وارتفعت حدة الاعتداءات بالسلاح الأبيض في السنوات الأخيرة في لندن، وبحسب مكتب الإحصاء الوطني قتل 285 شخصا في اعتداءات مشابهة بين أبريل 2017 ومارس 2018 في إنجلترا وويلز، وهو رقم قياسي منذ بدء نشر هذه الأرقام عام 1946.

ولجعل الشوارع “أكثر أمنا”، وعد رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون الذي تولى مهامه الأربعاء، بتجنيد 20 ألف شرطي إضافي خلال الأسابيع المقبلة.