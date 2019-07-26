الان تتابع رسميا.. إلغاء مباريات الجمعة و الإثنين في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلغاء يومي الجمعة والإثنين من الجدول. وقالت: “لن تقام مباريات الدوري المحلي بقسميه الأول والثاني خلال يومي الجمعة والإثنين من كل أسبوع، وذلك خلال الموسم المقبل، إلا في حال وجود موافقة مسبقة من قبل اتحاد الكرة”.

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