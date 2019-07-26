شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد متابعي أستون فيلا بسبب تريزيجيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زاد متابعو نادى أستون فيلا الإنجليزى على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل ملحوظ عقب الإعلان عن التعاقد مع المصرى محمود تريزيجيه، حيث حققت الصفحة الرسمية للنادى على «فيس بوك» قفزة هائلة فى عدد المتابعين بعد مرور 48 ساعة، ووصل عدد متابعى الصفحة الرسمية إلى 2 مليون و793 ألف متابع بزيادة نحو 175 ألف شخص.

فى حين حظيت المنشورات التابعة للنجم المصرى محمود تريزيجيه بتفاعل هائل من جانب المتابعين للصفحة الرسمية لنادى أستون فيلا على «فيس بوك»، وصل لـ 62 ألف شخص.

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وكان نادى أستون فيلا أعلن عن تعاقده رسميًا مع محمود تريزيجيه فى صفقة كلفت خزانة النادى الإنجليزى نحو 9 ملايين جنيه إسترلينى.

ومن المعروف أن فريق أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه أيضًا أحمد المحمدى، لاعب المنتخب الوطنى، صعد إلى النسخة المقبلة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج». وتألق تريزيجيه مع فريق قاسم باشا التركى، الموسم المنقضى، كما تألق مع المنتخب الوطنى فى بطولة أمم إفريقيا، رغم خروج الفراعنة مبكرًا من البطولة.

ودخل أكثر من نادٍ أوروبى فى مفاوضات مع النجم المصرى، قبل أن يستقر على فريق أستون فيلا.