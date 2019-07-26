شكرا لقرائتكم خبر عن «بروميتش» يعلن غياب حجازي 8 مباريات بدوري «تشامبيون شيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع طبيب الفريق الكروى الأول بنادى وست بروميتش ألبيون الإنجليزى، برنامجًا تأهيليًا لأحمد حجازى، لاعب الفريق والمنتخب الوطنى، لضمان تأهيله وتجهيزه بشكل قوى للحاق بباقى مباريات فريقة بدورى القسم الثانى «تشامبيون شيب»، وذلك بعدما أجرى حجازى عملية جراحية «عظمة زائدة» بكاحل القدم، كان اللاعب فضّل إزالتها عقب انتهاء الموسم.

وأعلن النادى الإنجليزى أن حجازى سيغيب عن ثمانى جولات مع وست بروميتش ألبيون بمختلف المسابقات الإنجليزية، حتى يكون اللاعب جاهزًا بنسبة 100/100.

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وكشف النادى الإنجليزى أن المدافع المصرى سيغيب عن مباريات نوتنجهام فورست وميلوول ولوتن تاون وريدينج وديربى كاونتى وبلاكبيرن وفولهام وهدرسفيلد تاون فى مسابقة دورى الدرجة الأولى «تشامبيونشيب» بجانب مباراة ميلوول ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.

وكان أحمد حجازى قال عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أمس الأول: «أجريت عملية جراحية تمت بنجاح لإزالة عظمة زائدة فى الكاحل كانت مؤجلة منذ نهاية الموسم الماضى لارتباطى بمباريات مع النادى والمنتخب، وسأكون جاهزًا لمنافسات الموسم المقبل قريبًا».

ويفتتح فريق وست بروميتش منافسات دورى الدرجة الأولى الإنجليزى، بمواجهة فريق نوتنجهام فورست، السبت 3 أغسطس المقبل.