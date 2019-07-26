شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب اليد» يسعى لاصطياد «الديوك الفرنسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى منتخب شباب اليد نظيره الفرنسى فى السادسة مساء، اليوم السبت، بالمربع الذهبى لكأس العالم الذى تقام فعالياته بإسبانيا.

تكمن أهمية المباراة فى كونها مصيرية ولا تقبل القسمة على اثنين، خاصة أن كلا الفريقين يسعى للتأهل لنهائى البطولة، أملًا فى الفوز باللقب وتسطير إنجاز عالمى، وهو الأمر الذى يعيه جيدًا الجهاز الفنى، خاصة أنه يعرف تمامًا نقاط القوة والضعف فى منتخب الديوك الفرنسية الذى ألحق به الفراعنة الهزيمة فى الدور التمهيدى للبطولة.

ويخوض شباب اليد المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على النرويج ٢٩/٢٧ فى ربع النهائى وعمل ريمونتادا تاريخية، بعد أن كان فارق النقاط فى غالبية فترات اللقاء للمنافس.

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ووضح من خلال المران أن المنتخب سيلعب بنفس الطريقة التى لعب بها مبارياته السابقة بأسلوب الكرة الذكية، الذى يرتكز على سرعة الانطلاق فى الهجمات المرتدة، عن طريق الأطراف، للتسجيل مع الارتداد السريع وتغيير أسلوب اللعب من ٦/صفر إلى الدفاع رجلًا لرجل، وذلك لإرباك حسابات الخصم، خصوصًا أن القوة البدنية تميل لصالح منتخب الديوك وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلًا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

وتأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج فى دور الـ8 وقبله صربيا فى دور الـ16 بنتيجة 30 / 29، وحقق منتخب شباب اليد العلامة الكاملة بخمسة انتصارات فى الدور الأول على أستراليا 44 / 17، ونيجيريا 47 / 30، والسويد 32 /22، وكوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36، وفرنسا 37 / 32.

وفى سياق متصل، تواصلت ردود الأفعال على نجاح المنتخب فى الوصول إلى المربع الذهبى، حيث وصف موقع الاتحاد الدولى للعبة مصر بالحصان الأسود للبطولة، كما أشادت الصحف العالمية بمستوى الفراعنة.

وكافأت إدارة البعثة اللاعبين بـ300 دولار لكل لاعب، احتفالًا بالتأهل للمربع الذهبى، وحرص اللاعبون على تحية الجماهير فى الصالة المغطاة وإلقاء التى شيرتات لهم، كما احتفلوا فى غرفة خلع الملابس وحرص عدد كبير منهم على التقاط الصور السيلفى احتفالًا بالفوز، فيما فاجأ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اللاعبين بالتحدث والتواصل مع جميع اللاعبين بالفيديو كونفرانس عبر تليفون مصطفى شوقى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس البعثة. وهنأ صبحى اللاعبين وأشاد بأدائهم فى جميع مبارياتهم، خلال مشوارهم بالمونديال، وقال الوزير مخاطبًا اللاعبين: «إنكم نموذج مشرف للشباب المصرى وخير سفراء للرياضة المصرية». وأشار إلى أنه يتابع ويترقب جميع مبارياتهم ونتائجهم المشرفة وأنهم يستحقون لقب البطولة.