شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية للمشاركة في ماراثون «وجهة مصر 2030» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل قبل قليل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للمشاركة في ماراثون وجهة مصر 2030 الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، باستاد بنها الرياضي بمحافظة القليوبية.

ومن المقرر أن يشارك وزير الرياضة شباب القليوبية في ماراثون الجري الذي ينطلق من استاد بنها الرياضي مرورا بشارع مستشفى التأمين الصحى ودار الطب وكلية دار العلوم والعودة للاستاد.

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ويأتي الماراثون بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية «ICPD» والذي يستهدف زيادة وعي الشباب بقضايا السكان، وخاصة الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، من خلال أنشطة تعليمية، وترفيهية مختلفة مثل الرياضة والموسيقى، والفن والمسرح، وورش العمل التفاعلية.

ومن المقرر أن يبدأ الماراثون وينتهى من استاد بنها الرياضي، وتشمل فعاليات اليوم الثالث والأخير جولة سياحية بالمحافظة، ثم مجموعة من اللقاءات الحوارية، والعروض المسرحية، وحفلا غنائيا، وموسيقيا.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنظم مبادرة «وجهة مصر 2030» والتي تتضمن أنشطة شهرية في مختلف محافظات مصر تمتد على ثلاثة أيام للتوعية حول مختلف القضايا التنموية وتعزيز السياحة داخل المحافظات المصرية.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة الجولة الخامسة من المبادرة بمحافظة مطروح.