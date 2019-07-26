شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات «اتحاد الكرة»: معظم الأعضاء تورّطوا فى مخالفات إدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر أمنية ورقابية أن التحريات التى تجريها الأجهزة الرقابية بشأن مخالفات اتحاد الكرة فيما يتعلق بالحصول على مزايا ومنافع عديدة، أن معظم أعضاء الاتحاد تورّطوا فى وقائع مختلفة تمثل مخالفات إدارية، بعضها لم يترتب عليه منافع لهم وبعضها استفادوا منه ماديًا.

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وأضافت المصادر أن الجهات الرقابية لا تزال تحقق وتجمع التحريات حول تلك المخالفات، وبينها الحصول على تذاكر مجانية لعدد من مباريات كأس أمم إفريقيا التى أقيمت فى مصر مؤخرًا، بلغت لبعض الأعضاء أكثر من 50 تذكرة، فيما حصل آخرون على عدد تذاكر تراوح من 10 إلى 20 تذكرة، فضلًا عن إجبار بعض اللاعبين على إجراء حوارات تليفزيونية لبرامج وقنوات يعمل بها هؤلاء الأعضاء، كما استغل آخرون مناصبهم وحصلوا على أموال بشكل غير مباشر، جرّاء إتمام حوارات تليفزيونية أخرى مع لاعبين لقنوات أجنبية.

وأشارت المصادر إلى أن المخالفات تمثلت أيضًا فى تكليف شركة بعينها لتنفيذ الملابس الرياضية للمنتخبات دون اتباع الإجراءات المطلوبة فى مثل تلك الحالات، لافتة إلى أن الأجهزة المعنية تبحث الآن عما إذا كانت تلك المخالفات تبعها مخالفات جنائية أدت إلى إهدار المال العام من عدمه، أم أنها إدارية فقط.

وقال المحامى أحمد طارق، أحد مقدمى البلاغات، لـ«المصرى اليوم»، إنه توجّه أمس الأول إلى مقر نيابة الأموال العامة، لمتابعة التحقيقات، وتم إخباره بأنه سيتم استدعاء مقدمى البلاغات جميعًا، الأسبوع الحالى، للاستماع إلى أقوالهم، كما سيتم تحديد أعضاء الاتحاد الذين سيتم استدعاؤهم.