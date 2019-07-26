شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انضمامه إلى الإسماعيلي.. تعرف على مشوار بيكيتي سيلفا جناح غينيا بيساو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس إدارة نادي الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، في التعاقد مع بيكيتى سيلفا، صانع ألعاب نادى الشعلة السعودى ومنتخب غينيا بيساو، حتى نهاية 2022.

كانت اللجنة الفنية بالدراويش قد وافقت على التعاقد مع اللاعب بعدما قدم أداء رائعا مع الأندية التي لعب ضمن صفوفها بجانب منتخب بلاده خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت بمصر.

وتسعى إدارة النادى لإبرام التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد لتدعيم خطوط الفريق قبل بداية الموسم الكروى الجديد 2020 / 2019، في ظل مشاركته القوية في البطولات المحلية والعربية.

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ويعد بيكيتى سيلفا، الوافد الجديد للإسماعيلى، ثانى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل سعى مسؤولى النادى لتدعيم خطوطه المختلفة استعدادا للموسم الكروى الجديد 2019-2020.

ولعب بيكيتى ضمن صفوف منتخب غينيا بيساو خلال منافسات المجموعة السادسة بالكان التي كانت على ملعب الإسماعيلية وضمت منتخبات الكاميرون وغانا وبنين.

واستطاع اللاعب أن يحصل على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد نظيره البنينى في ثانى جولاتهما بالبطولة الإفريقية.

ويعتبر الإسماعيلى هو ثانى المحطات العربية للاعب حيث سبق أن لعب ضمن صفوف الشعلة السعودى لمدة 6 أشهر بداية من يناير 2019، بعدما خاض العديد من التجارب مع أندية برتغالية في سبورتنج براجا وجل فيسنتى وكويمبرا بجانب فاريزى الأيطالى، الأمر الذي أدى إلى انضمامه للمنتخب البرتغالى تحت 20 عاما قبل أن يلعب لمنتخب بلاده الأول في السنوات الأخيرة.

وفى يوم 13 أكتوبر عام 2015 كانت أولى مبارياته الدولية مع منتخب غينيا بيساو ولعب ضمن صفوفهم 17 مباراة في العديد من المحافل المختلفة من ضمنها مشاركته في مونديال إفريقيا بالجابون 2017 بالإضافة إلى مصر 2019.