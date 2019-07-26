شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تدريبات خاصة في «الجيم» لتجهيز مصطفى فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم بالنادي اليوم، في إطار تنفيذ البرنامج الموضوع له من أجل تجهيزه للفترة المقبلة بالشكل الأمثل.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الأهلي مساء الأحد المقبل في ختام الدوري الممتاز على استاد برج العرب في الإسكندرية.

كان خالد جلال، المدير الفني للفريق، قد أعلن عن قائمة الفريق، لمواجهة النادي الأهلي، والمقرر لها مساء الأحد في الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وشهدت القائمة غياب محمود عبدالرحيم «جنش» للإصابة، يوسف إبراهيم «أوباما» للإيقاف، مصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية، وحازم إمام وبهاء مجدي لأسباب فنية.

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وجاءت القائمة مكونة من:

عماد السيد وعمر صلاح لحراسة المرمى.

محمود علاء ومحمود حمدي «الونش» ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وحمدي النقاز ومحمد عبدالسلام لخط الدفاع.

طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وأحمد سيد «زيزو» وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد إبراهيم لخط الوسط.

حميد إحداد وعمر السعيد لخط الهجوم.