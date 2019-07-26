سواريز يعود للتدريبات قبل 6 أيام من انتهاء الأجازة قلقاً من جريزمان

عاد الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة لخوض التدريبات استعداداً للموسم الجديد 2019-2020 قبل انتهاء أجازته بستة أيام.

لويس سواريز عاد مبكراً لفترة الإعداد للموسم الجديد وبدأ بالتدريبات البدنية لرفع معدل اللياقة البدنية لديه.

المهاجم البالغ 32 عاماً يشعر بالتهديد بعد وصول الفرنسي جريزمان، ما يجعله قلقاً من فقدان موقعه الأساسي في هجوم برشلونة، وهو ما دفعه للعمل الإضافي لحمايه مكانه في كامب نو.

وكان سواريز قد حصل على فترة راحة إضافية من إدارة برشلونة بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كوبا أميركا هذا الصيف، لكن اللاعب قطع الأجازة وعاد للتدريبات مبكراً.

وينضم سواريز إلى تدريبات برشلونة الجماعية بصورة طبيعية بعد عودة الفريق من معسكره الخارجي باليابان.