تقارير: لوكاكو يغادر معسكر مانشستر تمهيدًا لرحيله لإنتر

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مغادرة الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي معسكر فريقه استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فأن لوكاكو غادر المعسكر لمانشستر يونايتد والذي يقام حاليًا في أسيا من أجل الدخول في مفاوضات مع وكيله بشأن مستقبله.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن نادي إنتر ميلان أصبح على استعداد لدفع 70 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات لوكاكو في الموسم الجديد.

ويرغب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان من تدعيم الخط الهجومي لفريقه من خلال الاستعانة بلوكاكو.

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وكانت تقارير صحفية إنجليزية أكدت أن إدارة مانشستر يونايتد لن تتخلى عن خدمات لوكاكو إلا بعد الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل، ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان اتفق مع لوكاكو على حصوله على 7.5 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة لمكافآت أخرى، على أن تبلغ مدة التعاقد حتى عام 2024.

وانتقل لوكاكو إلى صفوف مانشستر يونايتد، قادمًا من إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه لم يقدم المستويات المأمولة خلال الموسمين الأخيرين.