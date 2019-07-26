رئيس برشلونة "سعيد" بصفعة ريال مدريد

نفى رئيس نادي برشلونة ماريا بارتوميو، وجود أي مصلحة تجارية أو تسويقية في تعاقد ناديه مع الجناح الياباني الدولي هيروكي آبي، مؤكدًا أن وجوده في اليابان في جولة النادي، يهدف لإعداده مبكرًا للفريق الأول.

وردَّ بارتوميو، على شائعة مصلحة ناديه التسويقية في التعاقد مع لاعب ياباني، عبر الوكالة اليابانية "كيودو"، قائلاً: "تم التعاقد معه بقرار رياضي؛ لأنه يتمتع بالموهبة وسيكون لاعبًا مهمًا في فريقنا".

وأكَّد رئيس النادي الكتالوني، أنَّ تعاقد ناديه مع الياباني آبي، دليل على تطور اللاعب الياباني بشكل عام، وتطور الدوري الياباني الذي أصبح يستقطب اللاعبين الأوروبيين مثل الإسبانيان أندريس إنييستا ودافيد فيا.

Advertisements

وأضاف: "أنا متأكد من أن لاعبين يابانيين، جدَّد سيأتون لأوروبا، وسيأتي لاعبون أوروبيون لليابان، وهذا أمر طبيعي".

وتطرق بارتوميو لموضوع فشل ناديه في التعاقد مع الموهبة اليابانية تاكيفوسا كوبو، الذي انتقل للغريم التقليدي ريال مدريد، قائلاً: "أنا شخصيًا سعيد؛ لأن لاعب ياباني آخر يلعب في قارة أوروبا".

وأضاف: "تم تدريب كوبو على أسلوب برشلونة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يستطيع اللعب في أي نادٍ آخر، من الجيد أن يزداد عدد اليابانيين في الأندية الأوروبية".