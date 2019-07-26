كاسانو: من الجنون أن يدفع إنتر 85 مليون يورو للتعاقد مع لوكاكو

قال النجم الدولي الإيطالي السابق أنتونيو كاسانو أن تعاقد نادي إنترناسيونالي مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد سيكون جنونا، وفضل أن يتعاقد الفريق ذاته مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

ولعب كاسانو بقميص إنترناسيونالي خلال موسم 2012/2013، كما ارتدى قمصان مجموعة من أشهر الفرق الإيطالية، خلال مسيرته الكروية، أبرزها روما، ميلان وسامبدوريا، ولعب بصفوف فريق ريال مدريد الإسباني بين عامي 2006 و2008.

وقال كاسانو في حوار مع شبكة سكاي إيطاليا حول محاولات إنترناسيونالي للتعاقد مع المهاجم البلجيكي: "لوكاكو؟ لا أحبذ إتمام الصفقة، كما أنه من الجنون أن يدفع إنتر 85 مليون يورو."

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وقدم إنترناسيونالي عرضًا رسميًا بقيمة 60 مليون يورو، للتعاقد مع لوكاكو، إلا أن نادي مانشستر يونايتد رفض التفريط في خدمات مهاجمه البلجيكي بمقابل يقل عن 85 مليون يورو.

وأكمل صانع اللعب الإيطالي السابق: "طالما يوفنتوس يرغب في التعاقد مع إيكاردي، لما لا تتم صفقة تبادلية ويتعاقد إنتر مع هيجوايين، بالنسبة لي هيجواين مهاجم أقوى من إيكاردي.

ودخل الأرجنتيني ماورو إيكاردي في صدام مع نادي إنترناسيونالي، وأكدت تقارير عديدة أنه لن يلعب بصفوف الفريق في الموسم المقبل، وهو ما فتح الباب أمام دخوله في صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها مواطنه جاونزالو هيجوايين مهاجم يوفنتوس إلى إنترناسيونالي.