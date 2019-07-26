"فيفا" يوقف مسؤول سابق باتحاد الكرة السيراليوني لـ 5 سنوات بسبب الرشوة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، إيقاف أبو بكر كابا، مسؤول سابق باتحاد سيراليون لكرة القدم، لمدة خمس سنوات بسبب قبوله رشاوي.

وذكر فيفا أن كابا " قبل وتلقى رشاوي فيما يتعلق بالتلاعب بنتائج المباريات الدولية".

ولم يذكر الفيفا مباريات بعينها ولكنها ذكر أن خرق الأخلاقيات متعلق بميثاق 2009.

ووفقا للفيفا فإن الإجراءات بدأت في يوليو العام الماضي عقب" تحقيق على نطاق موسع" في محاولات التلاعب بنتائج المباريات لأغراض المراهنة من قبل ويلسون راج بيرومال، المعروف بالتلاعب بالمباريات.

وكان كابا، الذي تم تغريمه أيضا 50 ألف فرانك سويسري (51 ألف دولار)، آخر من يتن معقبته بشأن فضائح متعلقة ببيرومال.