بوكيتينو يعتذر لمانشستر يونايتد

أعتذر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر بعد العنف الزائد من لاعبين تجاه نظرائهم في فريق مانشستر يونايتد، خلال المواجهة الودية التي جمعت الفريقين أمس الخميس.

وفاز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف على توتنهام هوتسبر، في مواجهة جمعت الفريقين بمدينة شنغهاي الصينية، ضمن منافسات كأس الأبطال الودية.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي عقب المواجهة: "أعتذر لمانشستر يونايتد عن تصرفات لاعبينا، لم يكن ذلك مقصودًا" وأكمل المدير الفني الأرجنتيني: "بعض الوقائع أصابتني بالضيق بعض الشىء، لست سعيدًا بما حدث، لقد كانت مواجهة ودية."

وسجل الفرنسي أنتوني مارسيال والإنجليزي الصاعد آنجيل جوميز هدفي مانشستر يونايتد، بينما سجل البرازيلي لوكاس مورا هدف توتنهام هوتسبر الوحيد، خلال المواجهة التي أتت ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.