جواو فيليكس لن يبدأ مواجهة ريال مدريد

اتضحت معالم تشكيل أتلتيكو مدريد، الذي سيخوض به لقاء الديربي أمام ريال مدريد، فجر السبت، في كأس الأبطال الدولية، استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الثنائي دييجو كوستا وألفارو موراتا سيقودان هجوم الأتلتي من البداية، في حين سيجلس الموهبة البرتغالية جواو فيليكس على مقاعد البدلاء، حسبما أكد دييجو سيميوني، مدرب الفريق.

وذكرت الصحيفة، أن فيتولو سيحصل على فرصة من البداية، بعد أن أصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في أتلتيكو مدريد خلال الموسم الماضي.

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وسيشهد باقي التشكيل تواجد كيران تريبيير، رينان لودي، ستيفان سافيتش وماريو هيرموسو.

وفي الوسط، سيتم البدء بكوكي وساؤول نيجيز، بالإضافة إلى توماس ليمار، فيما يغيب ماركوس يورينتي بعد طرده ضد شيفاز.

ويعتبر سيميوني مواجهة ريال مدريد اختبارًا حقيقيًا للاعبيه، قبل مواجهة يوفنتوس بستوكهولم يوم 10 أغسطس / آب المقبل، لكن الأهم حاليًا هو الفوز بالديربي الأول هذا الموسم، والافتخار بذلك، حتى لو كانت مباراة ودية.