النخلي ومسرحي يتأهبان لبطولة العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصل لاعبا المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة، علي النخلي وأسامة مسرحي تحضيراتهما في معسكرهما بمدينة بيدقوش البولندية استعدادا لبطولة العالم للشباب التي ستقام بمدينة نتويل السويسرية مطلع أغسطس المقبل.

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ويخضع الثنائي لتدريبات صباحية ومسائية تحت إشراف مدرب المنتخب عبدالله مشراوي للوصول إلى الجاهزية الأمثل لخوض البطولة التي يشارك فيها أبرز عدائي العالم.

من جانب آخر يواصل المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة تدريباته في معسكر بيدقوش الذي يستمر حتى نهاية أغسطس المقبل تحضيرا لبطولة ألعاب غرب آسيا المقررة في الأردن منتصف سبتمبر المقبل، وبطولة العالم للكبار في دبي خلال نوفمبر المقبل، ضمن خطة اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية السعودية استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020.

ويشارك الأخضر في المعسكر بلاعبي الكراسي المتحركة فهد الجنيدل وعبدالرحمن القرشي وجمعان الزهراني، وهاني النخلي في منافسات دفع الجلة، والعداءين علي النخلي وأسامة مسرحي.