75 مليون ريال مقابل التجديد لهداف الدوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
نجحت إدارة نادي النصر المنتخبة برئاسة صفوان السويكت أمس في تجديد عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم هداف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، المغربي عبدالرزاق حمدالله 3 مواسم تنتهي بنهاية موسم 2023، مقابل 75 مليون ريال، بواقع 25 مليون ريال للموسم الواحد، وذلك بعد أن تصاعد عقده من 11 مليونا عن الموسم الماضي، يقابله 10 ملايين يورو كشرط جزائي لفك العقد الاحترافي.
من جهة ثانية يلتحق اللاعب المغربي الآخر، نورالدين أمرابط غدا بمعسكر الفريق المقام حاليا في البرتغال بعد تمتعه بإجازة عقب مشاركته مع منتخب بلاده المغرب في بطولة أمم أفريقيا التي اختتمت الأسبوع الماضي في القاهرة.
لماذا تمسك النصر بحمدالله؟
- حصل من خلاله على ضالته في ظل ندرة المهاجمين المميزين
- نجح في تتويج موسمه الأول مع الفريق في الحصول على لقب هداف الدوري بـ34 هدفا
- لعبه دورا كبيرا في تتويج الفريق بلقب دوري المحترفين
- تعاونه مع زملائه وتعامله الجيد معهم
- امتلاكه حاسة تهديفية نادرة
- تأقلمه سريعا مع الأجواء
- قلة مشاكله الإدارية والفنية
- حضوره في معظم مباريات الفريق وقلة غيابه
- نجاحه في فرض نفسه وسط الجماهير
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