أخضر بطولة غرب آسيا دون الأربعة الكبار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

أفاد «مكة» مصدر قريب من الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن الأخير قرر مشاركة منتخبه في بطولة غرب آسيا التي سيحتضنها العراق خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 14 أغسطس المقبل دون لاعبي الأندية الكبيرة، تحت قيادة المدرب الوطني يوسف عنبر وجهازه المساعد، حيث سيستثنى من القائمة لاعبو الأندية المشاركة بدوري أبطال آسيا، والتي تتأهب لخوض مواجهات الذهاب بدور الـ16 في 5 و6 أغسطس المقبل، وهي أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.

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وأكد المصدر نفسه أن لجنة المنتخبات خاطبت الأندية التي تعسكر في الفترة الحالية خارجيا، بشأن استدعاء عدد من لاعبيها للالتحاق بالمعسكر الإعدادي للأخضر والمقرر عقده في العاصمة الرياض بدءا من يوم غد وحتى سفر البعثة إلى العراق الجمعة المقبل.

وينتظر أن يعلن المدرب يوسف عنبر اليوم عن القائمة التي سيخوض بها غمار بطولة غرب آسيا ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات الكويت والبحرين والأردن، حيث تلعب هذه المجموعة على ملعب فرانسوا حريري في أربيل.

ويأتي قرار لجنة المنتخبات بمباركة الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن استمرار يوسف عنبر على رأس الهرم الفني للأخضر بجانب جهازه المساعد، لحين انتهاء اتحاد الكرة من ملف التعاقد مع جهاز فني جديد يقود المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.