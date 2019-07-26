السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة ينهي المحاضر السعودي جاسم الحربي في 31 يوليو الحالي فترة إشرافه على دورة الرخصة الآسيوية لمدربي حراس المرمى (المستوى الثاني) في العاصمة الفلبينية مانيلا بتكليف من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد أن بدأها في اليومين الماضيين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجاسم يحاضر حراس الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.