السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة بنهاية عمل يوم أمس الأول (الخميس) الموافق 25 يوليو نفذت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم 104 مخالصات خاصة باللاعبين الأجانب، مقابل 91 مخالصة خاصة باللاعبين السعوديين. وكشفت اللجنة عن عدد من الأرقام الخاصة بفترة التسجيل الأولى حتى أمس الأول. Advertisements يذكر أن فترة التسجيل الأولى الحالية تنتهي في 31 أغسطس الحالي. أرقام من فترة التسجيل الحالية طلبات تسجيل اللاعبين السعوديين 82 طلبات تسجيل الأجانب

26 طلبات تسجيل المواليد

5 شهادات الانتقال الدولية

التي طلبت 21

شهادات الانتقال الدولية التي أرسلت 29

موافقات التسجيل الصادرة 13

مخالصات اللاعبين السعوديين 91

المخالصات المالية بالتسوية للسعوديين 10

مخالصات اللاعبين الأجانب 104

مخالصات مالية بالتسوية للأجانب 7

مخالصات المواليد 18

مخالصات مالية بالتسوية للمواليد 1

استرجاع اللاعبين السعوديين 9

استرجاع اللاعبين الأجانب 0

عدد استرجاع المواليد 1



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 104 مخالصات لاعبين أجانب مقابل 91 مخالصة للمحليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.