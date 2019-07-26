شكرا لقرائتكم حمودى ينقطع عن مران الأهلى انتظارًا لقرار رحيله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان حمودى قد حصل على الضوء الأخضر من إدارة الاهلي بالرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما غاب عن حسابات الجهاز الفني طوال الفترة الماضية لأسباب فنية.
ولم يتواجد حمودي في تدريبات اللاعبين المُستبعدين عن معسكر الفريق بالأسكندرية حيث يؤدي الغائبون عن المعسكر تدريبات يومية على ملعب التتش لكن حمودي لم يُشارك فيها إنتظاراً لإعلان الرحيل بشكل رسمي والانتقال لأحدى الأندية التى تتفاوض معه حالياً.
ويُقيم فريق الاهلي حالياً معسكراً بالاسكندرية حيث خاض الفريق مباراة المقاولون العرب أول أمس ، الأربعاء، وفاز فيها 3/1 التى حسم الأحمر بعدها لقب الدوري ثم سيلعب الأهلي مع الزمالك بعد غد في ختام بطولة الدوري.
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