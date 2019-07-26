شكرا لقرائتكم حرس الحدود يتعاقد مع عمرو الحلوانى لمدة موسمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود، أن الحلواني يتواجد حاليا في معسكر الفريق المقام بالاسكندرية استعدادا للموسم الجديد، متابعاً أن اللاعب إضافة لحرس الحدود في الفترة الحالية وسيكون له دور مع الفريق في الفترة المقبلة.
وكان الحلواني رحل عن صفوف إنبى في الفترة الأخيرة بعد الاتفاق مع مسؤولي النادي البترولي على الرحيل وانضم لحرس الحدود خاصة فى ظل العلاقة القوية التى تربطه بطارق العشرى حيث تألق من قبل تحت قيادته فى إنبى.
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