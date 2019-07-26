شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم يرفض الدخول فى صفقات تبادلية للرحيل عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك،دخوله في صفقات تبادلية في الفترة الحالية للرحيل عن الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدًا ذلك لإدارة القلعة البيضاء.

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جاء ذلك بعد أن سعى الزمالك لضم الغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة في صفقة تبادلية مع النادى الأبيض تقضى بانتقاله إلى الفريق الفيومى وهو ما رفضه اللاعب بشكل نهائى وقال للوكلاء إنه لن ينتقل فى أية صفقات تبادلية.

وكان محمد ابراهيم تلقى عرضا من نادي الفجيرة الإماراتي في الفترة الماضية إلا إنه تعثر انتقاله للنادى الإماراتى كما تلقى عددا من العروض المحلية أبرزها من الإسماعيلى كما أن مسئولو المقاصة قد أوضحوا موقفهم بشكل رسمى خلال الفترة الماضية إنه لن يوافق على دخول أنطوى فى صفقة تبادلية مع الزمالك وإنه سيتم الحصول على مقابل مالى لحسم الصفقة دون إدخال أية لاعبين فى الصفقة.