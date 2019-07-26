شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك فى القمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الأهلى نظيره الزمالك، فى مباراة القمة 118 ، والأخيرة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز موسم 2018/2019، بملعب برج العرب يوم الأحد القادم .

و من المقرر أن يخوض الأهلى المباراة بنفس تشكيل مباراة المقاولون العرب ، التى أقيمت الأربعاء الماضى فى الجولة الـ33 بالدورى، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3-1، و توج المارد الأهلى بلقب الدورى رسميًا.

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ويأتى تشكيل الاهلي بمباراة الزمالك مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة (ياسر إبراهيم)، علي معلول ،حمدي فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، حسين الشحات، رمضان صبحي ووليد أزارو.

ولا يوجد خلاف في الجهاز الفني إلا على لاعبين هما ، المدافع الذى سيلعب بجوار أيمن أشرف بعد عودة ياسر ابراهيم من الأيقاف حيث يدرس لاسارتي الإستعانة بياسر أبراهيم أو رامي ربيعة بجوار أيمن أشرف في خط الدفاع وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

أما الجدل الأخر في تشكيل الاهلي فيتمثل في صالح جمعة أو وليد سليمان حيث يفاضل لاسارتي حالياً بين الثنائي للإستعانة بأحدهما في التشكيل الاساسي على أن يجلس الأخر على الدكة ليكون روقة رابحة في اللقاء المرتقب.