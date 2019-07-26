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شكرا لقرائتكم أشرف خضر ينصح إدارة الدراويش ببيع محمود متولى خلال الميركاتو الصيفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف أشرف خضر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت "،:" يجب على مجلس إدارة الإسماعيلى أبرام صفقات قوية للدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للظهور بشكل جيد فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل ".
وأكد خضر، أن موقف محمد عواد حارس مرمى فريق الاسماعيلى يختلف عن متولي، مشيراً إلى أن عواد باقي في عقده سنتين، و لابد من أستمراراه مع الفريق الموسم المقبل لحاجة الفريق له .
وأشار أشرف خضر أن بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم شهدت صعوبة كبيرة بسبب كثرة الازمات و الاحداث الذى مرت بكل فريق و الاهلى تمكن من صناعة أنجاز بحصد درى البطولة الـ41 فى تاريخه .
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